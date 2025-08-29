Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025
Stadtleben // Artikel vom 29.08.2025
Das Ettlinger Marktfest gilt seit Langem als Highlight im regionalen Open-Air-Kalender.
Wenn Vereine und Gastronomen mit dem Kultur- und Sportamt auch dieses Jahr bereits ab Freitag in die historische Altstadt einladen, sorgen Bands und Musikvereine auf dem Markt-, Erwin-Vetter- und Hugo-Rimmelspacher-Platz für Stimmung und auch für Kinder gibt’s Spiel- und Unterhaltungsangebote. Wie immer bringen die Vertreter aus den Partnerstädten mit ihren kulinarischen Angeboten europäisches Flair in den Schlosshof.
Parallel öffnet der große Kunsthandwerkermarkt in und rund um die Schlossgartenhalle; am Sonntag wird die Leopoldstraße wieder zur „Meile des Ehrenamts“, auf der sich Ettlinger Vereine und Organisationen vorstellen. Der Dickhäuterplatz dient als Parkfläche. Und im Rahmen der „Ettlingen By Night“-Reihe steigt die Afterparty im Kino Kulisse samt Outdoorbar. -pat
29.-31.8., Fr 19-1 Uhr; Sa 11-1 Uhr (Livemusikende 24 Uhr); So 11-19 Uhr (Livemusikende 18 Uhr); Kunsthandwerkermarkt: Sa 11-20 Uhr; So 11-19 Uhr
www.ettlingen.de/marktfest
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 01.09.2025
Der Studien- und Ausbildungsbeginn beschert Karlsruhe viele neue Studenten, Auszubildende und Berufsfachschüler, die in die Fächerstadt ziehen.Weiterlesen … Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025
Stadtleben // Artikel vom 29.08.2025
Das Ettlinger Marktfest gilt seit Langem als Highlight im regionalen Open-Air-Kalender.Weiterlesen … Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025
Schlosslichtspiele 2025
Stadtleben // Artikel vom 14.08.2025
Ihr Medienkunstspektakel mit globaler Strahlkraft feiert Deutschlands erste und einzige Unesco City Of Media Arts seit 2015.Weiterlesen … Schlosslichtspiele 2025
Radkurier: Medikamentenversorgung bei Sommerhitze
Stadtleben // Artikel vom 07.08.2025
Die Karlsruher Radkuriere liefern täglich für Apotheken Medikamente aus, wenn Menschen aus gesundheitlichen Gründen ihre Bestellung nicht selbst abholen können.Weiterlesen … Radkurier: Medikamentenversorgung bei Sommerhitze
Der unsichtbare Alltag unter der Stadt: Rohre, Kanalisation & Co. in Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 06.08.2025
Tief unter den Straßen der Fächerstadt Karlsruhe erstreckt sich ein faszinierendes Labyrinth aus Rohren, Kanälen und technischen Anlagen.Weiterlesen … Der unsichtbare Alltag unter der Stadt: Rohre, Kanalisation & Co. in Karlsruhe
50. Klosterfest Bad Herrenalb
Stadtleben // Artikel vom 02.08.2025
Kulinarische Bummelmeile, Mittelalterdorf, Kunsthandwerk, Kinderspielmobil, Livemusik u.v.m. – das traditionsreiche „Klosterfest“ in Bad Herrenalb bietet auch im 50. Jahr seines Bestehens ein facettenreiches Programm.Weiterlesen … 50. Klosterfest Bad Herrenalb
Zwischen Rotstift & Realität: Haushaltsberatungen 2026/27
Stadtleben // Artikel vom 01.08.2025
Was passiert, wenn Haushaltszahlen zur Realität werden?Weiterlesen … Zwischen Rotstift & Realität: Haushaltsberatungen 2026/27
Gastro-News: Schließungen & Otto Genossenschaftskneipe
Stadtleben // Artikel vom 01.08.2025
Nicht nur High-End-Gastronomie wie das Durlacher Sternerestaurant Tawa Yama trudelt, auch das Bio-Fine-Dining-Restaurant Erasmus im Dammerstock ist seit Ende Juni endgültig geschlossen.Weiterlesen … Gastro-News: Schließungen & Otto Genossenschaftskneipe
„Sommerfit“ mit Pfitzenmeier
Stadtleben // Artikel vom 01.08.2025
Die Nummer eins in der Region macht „Sommerfit“.Weiterlesen … „Sommerfit“ mit Pfitzenmeier
Kommentare
Einen Kommentar schreiben