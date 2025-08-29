Marktfest Ettlingen & Kunsthandwerkermarkt 2025

Stadtleben // Artikel vom 29.08.2025

Marktfest Ettlingen (Foto: Felix Grünschloß)

Das Ettlinger Marktfest gilt seit Langem als Highlight im regionalen Open-Air-Kalender.

Wenn Vereine und Gastronomen mit dem Kultur- und Sportamt auch dieses Jahr bereits ab Freitag in die historische Altstadt einladen, sorgen Bands und Musikvereine auf dem Markt-, Erwin-Vetter- und Hugo-Rimmelspacher-Platz für Stimmung und auch für Kinder gibt’s Spiel- und Unterhaltungsangebote. Wie immer bringen die Vertreter aus den Partnerstädten mit ihren kulinarischen Angeboten europäisches Flair in den Schlosshof.

Parallel öffnet der große Kunsthandwerkermarkt in und rund um die Schlossgartenhalle; am Sonntag wird die Leopoldstraße wieder zur „Meile des Ehrenamts“, auf der sich Ettlinger Vereine und Organisationen vorstellen. Der Dickhäuterplatz dient als Parkfläche. Und im Rahmen der „Ettlingen By Night“-Reihe steigt die Afterparty im Kino Kulisse samt Outdoorbar. -pat

29.-31.8., Fr 19-1 Uhr; Sa 11-1 Uhr (Livemusikende 24 Uhr); So 11-19 Uhr (Livemusikende 18 Uhr); Kunsthandwerkermarkt: Sa 11-20 Uhr; So 11-19 Uhr
www.ettlingen.de/marktfest

