Marktfest Ettlingen mit Kunsthandwerkermarkt 2019

Das Ettlinger Marktfest ist seit Langem ein Highlight in den Open-Air-Kalendern der Region und beginnt auch 2019 wieder freitags.

Ab 19 Uhr laden rund 60 Vereine und Gastronomen in die historische Altstadt ein. Ettlingens Partnerstädte bringen zudem europäisches Flair in die Stadt, kulturell wie kulinarisch. Auf den drei zentralen Bühnen auf dem Marktplatz, dem Neuen Markt und dem Hugo-Rimmelspacher-Platz spielen quasi permanent Bands Rock und Pop, Jazz oder Irish Folk wie am Samstagabend 6th Element aus Pforzheim und die Hot Rolls aus Karlsruhe sowie die Klangkomplizen am Sonntag.

Am Sa, 24.8. spielen von 20 bis 23 Uhr zudem Marco Augusto und seine Band Italia-Sounds im Schlosshof. Mehr als nur flankiert wird das Marktfest vom großen Kunsthandwerkermarkt in der Schlossgartenhalle und auf dem Kurt-Müller-Graf-Platz, der am Sa von 11 bis 20 Uhr sowie am So von 11 bis 19 zum Stöbern einlädt. -rw