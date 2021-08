Melanie Baumgart, „Life Changer“-Mentorin

Mit Hingabe die Kinder versorgen, KollegInnen unterstützen, stets zur Stelle sein, wenn Hilfe gebraucht wird – und sich dabei verbiegen und innerlich klein fühlen.

Das bringt das innere Wohlbefinden und die gesunde Basis ins Ungleichgewicht. Schlechte Laune, genervt sein, Dünnhäutigkeit sowie Rücken- und Kopfschmerzen können die Folge sein. Frauen, die sich in dieser Zustandsbeschreibung wiederfinden, sind ein Fall für „Life Changer“-Mentorin Melanie Baumgart. Mit ihrer körperorientierten Methode unterstützt sie dabei, die Disharmonie an der Wurzel zu packen, um eine positiv-lebensverändernde Entwicklung in Gang zu bringen.

Ergänzend dazu startet die Abendreihe „Innere Harmonie leben“ (Do, 30.9./14./28.10., 19-22 Uhr): Im Frauenkreis wird das innere Wohlbefinden gestärkt, das Bedürfnis nach Verbundenheit, Leichtigkeit und Freiheit genährt; außerdem lernen die Teilnehmerinnen zu erkennen, wie Stress entsteht und wie man sich davon befreit. -pat