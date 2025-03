Messe Karlsruhe: Kongresszentrums-Veranstaltungstipps

Die vier Kongresszentrum-Locations der Messe Karlsruhe am Festplatz sind regelmäßig Schauplatz großer Kulturevents.

Highlight gleich zum Monatsauftakt: die „musikalisch-bucklige Britt-Spinne“ Helge Schneider mit seinen Stinkadores in „Ein Mann und seine Musik“ (Di, 1.4., 20 Uhr, Schwarzwaldhalle). Weiter geht es gegenüber im Konzerthaus: angefangen bei Phil, einem der besten Collins- und Genesis-Tributes Europas (Sa, 5.4., 20 Uhr).

Das Prime Orchestra aus Charkiw crossovert in seiner „Rock Sympho Show“ (Mi, 9.4., 19 Uhr) ebenso wie The 12 Tenors (Di, 29.4., 20 Uhr), die auf „15 Years Celebration“-Tour Pop und Klassik, Tradition und Moderne verweben; Jubiläum feiern auch die „Vocal Player“ Naturally 7 auf „Closer Look“-Tour zum 25. (Fr, 11.4., 20 Uhr).

Eine Hommage an den Grandseigneur des deutschsprachigen Chansons und Schlagers ist die „Udo-Jürgens-Story“ (Mi, 23.4., 20 Uhr). Als Doppelshow angesetzt sind „The Magical Music Of Harry Potter – Live in Concert“ (So, 13.4., 15 Uhr) und „Der Herr der Ringe & Der Hobbit – Das Konzert“ (19 Uhr); Kinoliebhaber freuen sich außerdem auf „The Music Of Hans Zimmer & Others – A Celebration Of Film Music“ (Sa, 12.4., 20 Uhr). -pat