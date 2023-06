Die intelligente Haus- und Reiseapotheke.

Eine gut ausgestattet und systematisch nach Symptomen sortierte intelligente Haus- und Reiseapotheke – das bieten die beiden Karlsruher Ärzte Katrin Dill und Andreas Stockert mit ihrem 2020 gegründeten, in Durlach ansässigen Start-up Mio Medico.

„Schritt für Schritt“-Anleitungen – so knapp wie möglich und dennoch medizinisch korrekt – zur Behandlung der wichtigsten Anwendungsfälle garantieren eine kompetente und sichere Laienbehandlung: Wie wende ich ein Klammerpflaster an? Wie entfernt man gleich noch mal eine Zecke? In den Vaude-Stofftaschen aus recyceltem Kunststoff steckt auch die Antwort auf all diese alltäglichen Bagatellen. Mio Medico zeigt, wie es geht, weist aber auch auf die Grenzen der Selbstmedikation hin, damit jeder rechtzeitig zum Arzt oder in die Notaufnahme geht.

Dank App-Anbindung hat man die Bestände im Blick und wird proaktiv über fehlende Inhalte und ablaufende Medikamente informiert; die Nachversorgung läuft via Partnerapotheken quasi von selbst. Vor Ort gibt es Reiseapotheke und Erste-Hilfe-Tasche (aktuell inkl. Smartphone-Hyperthermie-Insektenstichheiler von Heat It, www.heatit.de) im Basislager sowie im s’Fachl oder im „Mio Medico“-Onlineshop. -pat