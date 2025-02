Mittelalterlicher Jahrmarkt im Herzogenriedpark Mannheim 2025

Seit 2005 feiert Mannheim im Herzogenriedpark ein Fest unter freiem Himmel, das sich ums sagenumwobene Zeitalter der Germanen, Wikinger, Kelten und Kreuzfahrer dreht, in dem Karl der Große, Walther von der Vogelweide und „Barbarossa“ Friedrich I. gelebt haben.

Die rund 130 Aussteller sind wie die Besucher (zuletzt 18.000) prächtig kostümiert, es gibt Speisen, die einst Ritter und Edelleute auf ihrer Schmaustafel hatten; an vielen Ständen werden Produkte des täglichen Gebrauchs offeriert. Mit handwerklichen Künsten laden Böttcher, Drehleierbauer, Schmiede und Brandmaler, Tuchhändler und Marktfrauen auf eine Reise in die längst vergangene Epoche ein; Beutelschneider und Ziselierer präsentieren historisches Handwerk zum Anfassen, neben Gauklern und Rittern mischen Hexen den Park auf, der Hässliche Hans bettelt, ein von Knechten mit reiner Muskelkraft angetriebenes historisches Karussell, eine Wahrsagerin und Gaukler unterhalten das werte Publikum; weit gereiste Schmuck- und Seifenhändlerinnen bieten ihre Kostbarkeiten feil. Schmied und Steinmetz lassen derweil die Kinder Hammer und Meißel schwingen; Waldelfen und Miniritter dürfen das Mittelalter spielerisch entdecken, indem sie sich im Bogen- und Armbrustschießen, Eierknacken oder Speerwerfen versuchen.

Wem letzteres zu gewagt ist, der betätigt sich künstlerisch beim Töpfern, Kinderbuchbinden und -schminken oder geht zur Märchenerzählerin. Mit orientalischen Früchten, morgenländischem Gemüse, Rahmflecken, Holzofenbrot, Hanfbackwaren, Fruchtwein, selbstgebrautem Bier oder einer halben Sau am Spieß über offenem Feuer werden Mittelalterfans aller Essvorlieben verwöhnt. Ab der Dämmerung verwandelt sich der „Mittelalterliche Jahrmarkt“ dann bis in die Abendstunden mit authentischer Musik aus traditionellen Instrumenten und Gesängen, orientalischem Tribaltanz und Illumination mit Fackeln und Kerzen in eine sagenhafte Szenerie. -pat