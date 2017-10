Mode-Flashback im Winter: Alles Retro

Die Mode ist schnelllebig.

Trends kommen und gehen, andere Kleidungsstücke entpuppen sich als Klassiker, die mehrere Saisons überleben, oder alte Trends werden nach einigen Jahren wieder neu interpretiert. Das zeigt sich auch in dieser Herbst/Winter-Saison, in der vor allem Retro-Looks dominieren.

Weich und total im Trend: Cord

Die 70er Jahre gelten in der Modeindustrie als beliebtes Jahrzehnt, das immer wieder Inspiration für neue Trends schafft. Besonders der Boho-Stil mit Häkelwesten, großen Sonnenhüten und luftigen Blumenkleidchen findet immer wieder Einzug in die Sommergarderobe von Modeliebhabern. Doch auch in der kalten Jahreszeit können sich Elemente aus den 70ern sehen lassen: Das weiche Material Cord erlebt in dieser Saison ein großes Comeback. Damen und Herren tragen es bereits in den unterschiedlichsten Farben von Kopf bis Fuß, besonders dominant sticht aber das eigentlich spießig wirkende Braun hervor. Ob als Schlaghose, Minikleid oder Blazer – lässig kombiniert zu Spitzenbluse, Jeans und High-Heels wirkt das Trend-Material ganz und gar nicht altbacken.

Retro-Blusen

Blusen dürfen ebenfalls wieder in den Kleiderschrank einziehen. Die Rede ist hier aber nicht von Basics wie Jeanshemden, weißen oder gestreiften Oberteilen, sondern von bunten Blusen mit großen Mustern – je auffälliger, desto besser. Vor allem Modelle im Retrostil mit geometrischen Mustern oder Federn und großen Schluppen, Schleifen oder Kragen sind gern gesehen.

Um dem Eye-Catcher nicht die Show zu stehlen, sollte der Rest des Outfits schlicht gehalten werden und mit hochwertigen klassischen Basics wie einem schwarzen Jackett, einer schlichten Strickjacke, Midi-Rock oder Jeans und schwarzen Pumps oder Stiefeln kombiniert werden. Bei klassischen Kleidungsstücken lohnt es sich auch, in Designer-Marken wie Just Cavalli zu investieren, die unter anderem beim Online-Anbieter Yoox erhältlich ist.

Baker-Boy-Mütze

Schaut man sich auf Instagram um, fällt auf, dass die meisten Modebloggerinnen gerade von einer bestimmten Kopfbedeckung nicht genug bekommen können: der Baker-Boy-Mütze. Dieses Retro-Accessoire wurde in den 1920er Jahren vor allem von Herren ausgeführt und ziert heutzutage auch die Köpfe der Damen. Die Cap kann zu jedem Outfit kombiniert werden – ob zum süßen Kleidchen oder zur lässigen Jeans und Shirt. Die Haare sollten dazu allerdings immer offen getragen werden, damit die Mütze nicht verrutscht. Praktisch ist das Accessoire zudem auch noch, wenn es den Kopf an kühlen Herbsttagen wärmt.