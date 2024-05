Mona & Lisa sind die Spezialistinnen für weibliches Hören.

Denn medizinische Studien haben in den vergangenen Jahren gezeigt: Frauen hören anders. So können sie z.B. in der Sprache noch sehr feine emotionale Zwischentöne wahrnehmen; und auch im Empfinden von Lautstärkeunterschieden ist das Gehör von Frauen sensibler. Dies sind Fähigkeiten, die erhalten bleiben sollen, auch wenn eine Hörminderung das Tragen von Hörsystemen nötig macht. Die exklusiv von Mona & Lisa angebotene Synio-Gehörtherapie mit Hörgeräten, die für Hörerinnen optimierten sind, ist das erste und weltweit einzige auf diese besonderen Anforderungen des weiblichen Gehörs ausgerichtete Konzept.

Begeisterte Kundinnen bestätigen: Durch die Synio-Gehörtherapie erleben sie wieder alle Facetten des weiblichen Hörens! Das Synio-Gehörtraining und die für das weibliche Gehör optimierten Hörsysteme von Mona & Lisa bringen ihnen in kurzer Zeit oft verloren geglaubte Hörwelten zurück. So genießen Frauen von Beginn an ein entspanntes und angenehmes Hören – und fühlen sich mit ihren Hörgeräten sicher, bleiben geistig fitter und sind im Alltag wesentlich weniger angestrengt. -pat