In Zeiten des nationalen Rückzugs, der Bedrohung durch autoritäre Regime und der Zunahme rechtspopulistischer Tendenzen gilt es, sich auf europäische Kernwerte zu besinnen.

Dazu gehört die in unserem Kulturraum entwickelte spezifische Idee einer freien Bürgerschaft, die selbstbestimmt über ihre Geschicke entscheiden kann. Diese Idee – kulturelles Erbe und zentraler Wert gleichermaßen – fand in den europäischen Städten ihren Ausdruck in der Raumgestaltung: der Agora, dem Forum, dem Marktplatz, der Piazza, der Kathedrale.

Die Ideal Spaces Working Group verschmilzt für ihr Projekt „Moving Art“ den realen geschichtlich gewachsenen Raum der freien Bürgerschaft mit Projektionen virtueller, idealisierter Räume und vertikalem Tanz in einer Performance. Aus der Vereinigung verschiedener Kunstformen entsteht ein neuer Raum aus Dynamik und Statik als symbolische Verdichtung des in Zeiten von Corona und Kriegsgefahr zunehmend bedeutenden Themas „Raum freier Bürgerschaft“. -pat