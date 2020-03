Abgesagt: Musikmesse Plaza 2020

Zum 40. Mal eröffnet in Frankfurt a.M. der Musikerbranchentreff.

An den Publikumstagen (Fr+Sa, 3.+4.4.) steht die Messe nicht nur den Fachleuten offen: Auf der „Plaza“ mit ihrem Pop-up-Markt können Instrumente, Zubehör, Schallplatten und CDs ge- und verkauft werden. Im Areal „Music 4 Kids“ bringen Musiklehrer den kleinen Messebesuchern das Musizieren näher; dazu gibt’s Vintage-Gitarren-Workshops und -Clinics mit internationalen Stars der Pop- und Rock-Szene, die Ausstellung „Gretsch – The Famous Years und das „Home Of Drums“, in dem neben Produktpräsentationen, Wissenstransfer und Auftritten auch Gelegenheit zum Fachsimpeln mit den Profis aus der Schlagzeug- und Percussion-Industrie besteht.

Unter dem Motto „Brass gegen Hass“ (Sa, 4.4.) setzen Orchester und Bands aus dem ganzen Bundesgebiet am Aktionstag ein lautstarkes Zeichen gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit und über das Gelände und die ganze Stadt verteilen sich außerdem noch rund 100 Konzerte auf dem fünften „Musikmesse Festival“ (z.B. Freya Ridings: 4.4., Festhalle; Max Herre, 2.4., Festival Arena). -pat