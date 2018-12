Zimtsterne, Vanillekipferl, Heidesand und Makronen – Weihnachten ohne Plätzchen, Kekse oder „Bredle“ ist einfach nix Rechtes.

Am besten selbst gemacht nach Omas Rezept! Zwar gibt es wohl ungefähr so viele Geheimrezepte, wie es backende Großmütter gibt, aber eines haben sie gemeinsam: Der Unterschied zur Massenware ist immer herauszuschmecken! Das wissen auch die Plätzchenbäckerinnen in Mußlers Backstüble. Seit 1984 treffen sie sich jedes Jahr, um gemeinsam zu backen, wie es schon die Oma tat.

Der Teig wird noch per Hand ausgerollt, jedes Plätzchen einzeln in Schokolade getaucht, bestäubt, bepinselt und verziert. Knusprig, saftig, nussig, würzig – die verschiedensten Sorten entstehen hier, vom klassischen Springerle bis zu Geheimtipps wie dem Belgrader Brot. Ab diesem Jahr übrigens auch vegan: Hildagebäck, Zimtstangen, Terrassenplätzchen, Vanillekipferl und Basler Leckerli sind auch ganz ohne tierische Zutaten erhältlich.

Wo? Am Durlacher Mittelalter-Weihnachtsmarkt (27.11.-22.12., So-Mi 11-21 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr) sowie beim Restaurant Viva (27.11.-22.12., Mo-Sa 11-19 Uhr). -bes