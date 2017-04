Muuto-Pop-up-Store im Architekturschaufenster

Die Büroraum-Experten aus Hagsfeld nehmen das gerade für sein „ASF Journal“ vom New Yorker Type Directors Club ausgezeichnete Architekturschaufenster beim Wort.

Feco-Feederle eröffnet in den Waldstraßen-Vereinsräumen von Do, 16.3. bis zum 1.4. einen Pop-up-Store der skandinavischen Kultmarke Muuto. Besichtigen und kaufen kann man die unkonventionellen Möbel und Leuchtkörper von Donnerstag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr sowie am Sa, 1.4. von 10 bis 16 Uhr. Besonderer Service: ein Innenarchitekten-Speeddating, das Besuchern anhand von Plänen und Fotos Vorschläge für die Office-Einrichtung unterbreitet.

Wie Arbeitsumgebungen Unternehmen in einer sich rasch verändernden Welt dabei unterstützen, kreativ und innovativ zu bleiben, zeigt Feco-Feederle im Rahmen der Reihe „Dialog im Forum“ bei „Move Fast And Break Things. Garage Spirit – Schneller Wandel als Gestaltungsprinzip“ (Di, 28.3., 17 Uhr, Cyberforum, Hoepfner-Burg); Raphael Gielgen von Vitra gibt mit seinem Vortrag „Map Your Future“ außerdem Impulse fürs Büro der Zukunft. Kostenfreie Anmeldung per E-Mail an dialogimforum@feco.de oder unter Tel. 0721/628 93 00. -pat