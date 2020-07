Mit keinem geringeren Anspruch, als den Coffee-to-go-Markt zu revolutionieren, ist das Pfinztaler Gründerteam von MyAppCafé an sein Start-up gegangen.

Die nach nur zwei Jahren Entwicklung marktreife Vision von Ideengeber Michael Stille, der mit seiner Frau Christine einen Gastronomiebetrieb in Karlsruhe leitet: ohne Personalaufwand auf kleinstem Raum sekundenschnell feinsten Spitzenkaffee nach Kundenwunsch frisch zuzubereiten. Und so bedient in der rund neun Quadratmeter großen MyAppCafé-Kabine ein Roboterarm ebenso fix wie präzise die beiden WMF-Kaffeevollautomaten inkl. Sirupstationen und kredenzt Fair-Trade-Bio-Kaffee- und Kakaospezialitäten unterschiedlicher Größe von 200 bis 600 Milliliter mit Frisch- oder Sojamilch in 160 Kombinationen. Bis zu 120 der kompostierbaren Becher mit Deckel aus Maisstärke und Holzrührstäbchen schafft der softwaregesteuerte Street Barista pro Stunde! Mobile Kaffeekonzepte auf dem Fahrrad oder aus dem Auto kommen im Einmannbetrieb durchschnittlich gerade mal auf 30.

Erst nach rund 600 verkauften Einheiten muss aufgefüllt werden; das eigens entwickelte Warenwirtschaftsprogramm informiert den Betreiber rechtzeitig. Der Kunde bestellt über einen Touchscreen – oder noch komfortabler ortsunabhängig per App, die auch den Bezahlvorgang abwickelt. Nach Scannen des erhaltenen QR-Codes an der Bar ist der Kaffeegenuss auch schon in greifbarer Nähe. Für Schauwert sorgt nicht nur der Roboter im Café: Wer zuvor ein Bild in die App lädt, bekommt sein Fotomotiv schokobraun via Lebensmitteldrucker auf den Milchschaum gezaubert.

Das mittlerweile selbst in Israel, Dubai und Amerika nachgefragte, im Franchisesystem vermarktete MyAppCafé ist nicht nur ein Musterbeispiel für technische Innovation, sondern auch ein Exempel erfolgreichen lokalen Netzwerkens: Die beteiligten regionalen Unternehmen Rothweiler Feinwerkmechanik, Rock5 und das IBS Ingenieurbüro haben bei Veranstaltungen der Karlsruher Wirtschaftsförderung zusammengefunden. Das erste MyAppCafé der Fächerstadt eröffnet Mitte Juli im EG der Postgalerie gegenüber vom Ticketforum. -pat