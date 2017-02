Mythos VW: Große und kleine Autos mit Kultstatus

Alte Liebe rostet nicht, heißt es.

Das trifft insbesondere auf das liebste Spielzeug der Deutschen zu - das Auto. Vor allem zwei Modelle von Volkswagen haben einen festen Platz im Herzen vieler Autofahrer und -fans, auch wenn der Konzern derzeit eher mit Skandalen als mit Autos von sich reden macht: der Bus und der Käfer.

Bildrechte: Flickr VW wolfB1958 CC BY-ND 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten

Der Bus

Der VW-Bus – weithin auch als Bulli bekannt – erblickte 1950 das Licht der Welt. Vor allem die Modelle T1 und T2 genießen aufgrund ihres zeitlosen Designs und ihrer Unverwüstlichkeit absoluten Kultstatus, aber auch die neuen Modelle sind beliebt. Egal, um welche Baureihe es sich handelt: Reisende schwören auf den Bulli als Transportmittel und temporären Wohnort – dementsprechend begehrt sind sie auf Portalen wie campanda.de, auf denen man sich einen VW-Bus für den Urlaub mieten kann. Und nicht nur unter Campern war und ist der Bulli beliebt – zahlreiche Prominente, von Rally-Legende Walter Röhrl bis Altpräsident Johannes Rau, fuhren einen. So oder so, über die verschiedenen Modelle des VW-Bus gibt es viele Geschichten zu erzählen. Bei einer solchen Historie ist es keine große Überraschung, dass die Modellreihe fortgesetzt wird: In diesem Jahr soll der T7 das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte des VW-Busses schreiben. Gerüchten zufolge soll es diesmal sogar eine zeitgemäße Hybrid-Variante geben.

Der Käfer

Eine noch längere Geschichte kann der Käfer vorweisen. Von keinem geringeren als Ferdinand Porsche maßgeblich mitentwickelt, begann seine unvergleichliche Erfolgsgeschichte mit seiner Markteinführung 1945 nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das robuste Auto für jedermann wurde schnell zum ersten Exportschlager Deutschlands, die letzte Modellreihe 1600 wurde bis 2003 in Mexiko gebaut. Weit über 20 Millionen Neufahrzeuge wurden verkauft, was ihn zum meistverkauften Auto der Welt machte – bis der Golf ihm diesen Rekord abknöpfte. Sowohl der Käfer als auch der Bus sind immer noch prominent auf deutschen Straßen vertreten. Etwa jeder zehnte Wagen mit H-Kennzeichen ist ein VW-Käfer, was ihn mit weitem Abstand zum meistgefahrenen Oldtimer macht. Auch der VW-Bus ist in den Top Ten vertreten. Man darf gespannt sein, ob der Golf ihnen in Zukunft den Schneid abkauft – schließlich hat der ebenfalls eine große Fangemeinde.