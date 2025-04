Nadelwelt 2025

Nähen, Stricken, Sticken, Patchwork, Häkeln, Filzen, Makramee, Kreuzstich, Spinnen.

Mit ihrem Konzept aus internationaler Verkaufsveranstaltung für Handarbeiten, Kunstausstellung und umfangreichen Gelegenheiten, selbst vor Ort aktiv zu werden, zählt die „Nadelwelt“ mit rund 10.000 Quadratmetern zu den bedeutendsten Messen ihrer Art. Die Stände bieten ein umfassendes Angebot an Produkten und Infos aus allen Handarbeitsbereichen; dazu gibt’s professionelle Beratung durch marktführende Branchenexperten, die Möglichkeit, Stoffe und Garne zu fühlen, Nähmaschinen zu testen, Farben zu erleben und sich zu vernetzen.

Als Forum namhafter Textilkünstler etabliert hat sich der Ausstellungsbereich: Die räumlich großzügige Präsentation zeigt in ihrer Vielfalt den aktuellen Stand der Textilkunst; der Austausch mit den anwesenden Künstlern ermöglicht direkten Zugang zu den Werken und gewährt Einblicke in deren Entstehungsprozess. Wer an diesem Wochenende selbst kreativ werden möchte, kann im Rahmen des umfangreichen Mitmachangebots eigene Ideen umsetzen.

Vorab buchbare Kurse auf Konferenzebene, Workshops in der Messehalle und weitere Kreativofferten in speziellen Aktionsboxen unter Anleitung erfahrener Kursleiter und das „Live!“-Forum mit Vorträgen, Präsentationen und Tutorials steht ganz im Zeichen des Austauschs von Wissen und Erfahrung. An allen drei Veranstaltungstagen verkehrt ein kostenloser Busshuttle zwischen Hbf. und Messe. -pat