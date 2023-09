Der Benefizabend von Herzenssache Karlsruhe um die beiden Vereinsgründerinnen Maria Klotz und Marion Liese geht in die dritte Runde.

Bei „Nah dran 3.0“ zugunsten von Familien in finanzieller Not aus dem Kinderhospizdienst Karlsruhe am Start sind Sängerin Sandie Wollasch und Gitarrist Mathias Hautsch, die beiden Artistinnen Anou Neumann und Nalu Schira, Zauberin Marion Metternich, die Klangkomplizen („Livemusik mit Karisma“) und Dance Vision Durlach (Hip-Hop). Moderiert wird die Show von den Bühnenfreunden Pablo Zibes und Georg „Schorsch“ Schweitzer.

Ein Foodtruck steht den ganzen Abend parat; Eintrittskarten werden ab einer Spende von 70 Euro per Mail an herzenssache-karlsruhe@gmx.de vergeben. -pat