Naturwerkstatt Miriam Becker

In ihrer Naturwerkstatt gibt Miriam Becker Kinder- und Erwachsenenkurse, die einen Bezug zur Natur haben oder in denen mit natürlichen Materialen gearbeitet wird.

Im September startet der für Töpferneulinge empfohlene Workshop „Lieblingsstücke – Tassen und Becher“ (Mo, 18.9. 19.30 Uhr), in dem aus einer vorbereiteten Tonplatte alternativ auch ein kleines Stövchen oder ein Windlicht gestaltet und mit Stempeln oder Mustern individuell verziert werden kann. Der aus fünf aufeinanderfolgenden Terminen bestehende „Töpferkurs für Erwachsene“ (Di, 19.9., 19.30 Uhr) richtet sich an alle, die mit dem Töpferhobby beginnen oder wieder einsteigen möchten (nicht an der Drehscheibe!). Es können verschiedene Aufbautechniken und Werkzeuge ausprobiert und Schalen, Deko-Objekte, Skulpturen oder Schmuck nach dem ersten Brand für die eigene Note glasiert werden.

Im „Töpferkurs für Kinder ab vier Jahren“ (Mi+Fr, 20.+22.9., 14.45 Uhr) kreieren die Kleinen an fünf Terminen Müslischalen, Tassen, Spielfiguren oder was die Händchen sonst so formen. „Der dreiteilige Glasurkurs“ (Do, 21.9., 19.30 Uhr) lehrt verschiedene Glasurarten und Auftragstechniken – entweder anhand mitgebrachter selbstgetöpferter Keramik oder einem vor Ort gekauften Stück. Shampoo- und Duschbars, Bodybutter oder duftende Massagestücke aus Rohstoffen in Bio-Qualität werden bei „Naturkosmetik selbstgemacht“ (So, 24.9., 9 Uhr) hergestellt.

Neben ihren Kursen bietet Miriam Becker auch individuelle Kreativveranstaltungen vom Geburtstag für Klein und Groß über JGAs bis zum Teamevent und gibt Töpfer-, Filz- oder andere Kreativkurse an Schulen und Kitas. -pat