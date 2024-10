„Nazi-Aufmarsch am 9.11. verhindern!“

Am Sa, 9.11. will u.a. die Partei Die Rechte in Karlsruhe demonstrieren.

„Wir fordern die Stadt und den OB auf, alles dafür zu tun, dass dieser Nazi-Aufmarsch nicht stattfinden kann. Gleichzeitig erwarten wir, dass sich die Stadt und Fraktionen hier in aller Klarheit dagegen positionieren. Die Wahl des Gedenktags der faschistischen Pogrome an Juden für den Aufmarsch ist eine widerwärtige Provokation, die für keinen Demokraten hinnehmbar sein kann“, so Franziska Buresch, Fraktionsvorsitzende von Die Linke. Kreissprecher Michel Brandt: „Es gibt in Karlsruhe keinen Platz für Nazis und Faschisten! Wir rufen dazu auf, die Demonstration der Faschisten zu verhindern. Ein breites Bündnis wird sich am 9.11. gegen Hass und Hetze stellen, als Linke beteiligen wir uns selbstverständlich an jeglichem Gegenprotest.“ -ps