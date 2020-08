Neil: Der Tisch-Stuhl der Zukunft (?!) aus Karlsruhe

Zuletzt brachte das Architektur/Design-Magazin „AD“ einen Artikel zu dem gemeinsam von Lisa Ertel und Anne-Sophie Oberkrome entworfenen vielseitigen Tisch-Stuhl-Sessel„Neil“, dessen Prototyp aus nur zwei gebogenen Schichtholzelementen besteht.

Seine breiten Ablagen bieten Laptop, Tablets, Smartphones & Co. die perfekte Fläche. Nicht nur der soloselbstständige Multitasker im Homeoffice spart mit dem vielseitigen Möbel Platz; auch für Kreative aller Art bietet er wunderbare Optionen für eine Verlagerung des Arbeitsplatzes z.B. in den Hof oder ins Grüne.

Die beiden jungen Designerinnen, die schon während ihres HfG-Studiums eine ganze Palette an eigenen Designprojekten wie Objekten auf die Beine stellten mit Veröffentlichungen auch in (inter)nationalen Fachpublikationen, haben mit ihrem Prototyp „Neil“ die durch Corona noch potenzierten neuen „Arbeitsplatz-Optionen“ schon vorweggedacht.

Und einen gewöhnlichen Stuhl durch die Skalierung in die Breite in ein wortwörtlich vielschichtiges Sitzmöbel verwandelt, das die Qualitäten von Stuhl und Tisch vereint: „Neil reagiert so auf unsere Bedürfnisse, die wir heute durch den täglichen Gebrauch unserer mobilen Geräte entwickelt haben. Die markante Armlehne bietet den Nutzern Platz für einen Laptop, ein Magazin, eine Tasse Kaffee oder kann klassisch als Armlehne genutzt werden. Die Verlängerung der Sitzfläche schafft außerdem neuen Raum unter der Armlehne und dient so als zusätzliche Ablagefläche.

Durch das Zusammenspiel von breiten Flächen und schmalen Kanten verändert Neil sein Erscheinungsbild je nach Betrachtungswinkel und lädt so den Nutzer dazu ein, verschiedene Arten der Interaktion zu entdecken.“ Nicht nur die Designwelt, auch die HfG kann sich freuen: Deren neuer Rektor Jan Boelen beauftragte beide Designerinnen mit dem Aufbau des ebenso ambitionierten wie spannenden neuen „Bio Design Labs“. -rw