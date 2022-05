Nerdic in Karlsruhe 2022

Die auf lokale Gaming-Communitys zielende, Ende April in Leipzig gestartete „Nerdic“-Reihe macht ihre zweite Tourstation in Karlsruhe.

Die max. 250 TeilnehmerInnen ab 18 Jahren erwartet ein bunter Abend mit Spielstationen von der WII über einen VR Playspace bis zur Retrogames-Ecke und Musik rund ums kompetitive Gaming-Programm.

Es treten Teams mit fünf bis zehn Spielern in Multiplayer-Indie-Titeln gegeneinander an, jeweils einer performt auf der Bühne. Nach dem Finale haben auf der Party aber alle was zu feiern!



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 5 x 2 Plätze auf der Gästeliste. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Nerdic in Karlsruhe“ bis So, 29.5. -pat