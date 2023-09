Nerdic in Karlsruhe 2023

Karlsruher GamerInnen bereitet Nerdic zum zweiten Mal das ultimative Community-Erlebnis!

In der Substage-Halle warten wie im vergangenen Jahr wieder jede Menge Tournaments, Stände zum Zocken (u.a. von Retro Games mit verschiedenen Arcades, Spielautomaten und Heimkonsolen), ein interaktives Vorprogramm vom KIT SC E-Sports sowie ein episches Turnier auf der Bühne.

Neben geschmeidigen Controllerhändchen ist auch Köpfchen gefragt: Beim Quiz rund ums Thema Gaming darf in Teams à zwei bis acht Nerds gerätselt werden – ob Profispieler oder Newbie. -pat



Mitmachen & Gewinnen: Wir verlosen 4 x 2 Plätze auf der Gästeliste. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Nerdic in Karlsruhe“ bis Di, 12.9. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bekommt sein Ticket hier.