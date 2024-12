Neue Kennenlern-App: B2Date

Mit dieser neuen in Karlsruhe entwickelten App werden aus Gästen Freunde – oder auch mehr!

Denn die Gründer von „Be Together 2 Date“, Roy Inman und Udo Reiss, verbinden die digitale Welt mit echten Begegnungen. Wer sich z.B. in einer Bar sitzend fragt, ob die Person am Nebentisch wohl Single ist, muss nicht länger zaudern.

„B2Date“-Android- oder iOS-App kostenlos herunterladen, Profil erstellen, vor Ort den personalisierten (und nur hier funktionalen) QR-Code der Location scannen und (im Gegensatz zu anderen Dating-Apps nur) vier Stunden lang sichtbar sein für alle Kontaktfreudigen, die genau jetzt gerade Lust haben, neue Leute kennenzulernen! Dank integriertem Chat kann man sich nach gegenseitig bestätigter Anfrage auch erst mal persönlich unverbindlich ansprechen, um sich im Falle eines Matchs dann z.B. an der Bar face-to-face zu verabreden. Garantiert fakeprofilfrei!

Win-win – nicht nur für die Gäste: Alle Benefits für interessierte Gastrobetreiber, die ihre Location zum neuen Socializer-Hotspot in Town machen wollen, finden sich auf www.b2date.de; die aktuellen Partner (wie z.B. die Eventlocation Alm Landau, die Karlsbader Sportsbar Triangel, die Bruchsaler Disco Unity-Club oder das Restaurant Zum Sternen in Ettlingen) auf Facebook und Instagram. -pat