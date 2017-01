Neue Kurse beim Budo-Club

Wenn mehr Fitness, Kraft und Ausdauer zu den Vorsätzen für 2017 zählen, ist der Budo-Club Karlsruhe eine prima Adresse, sie in die Tat umzusetzen!

In den japanischen Kampfkünsten steht allerdings nicht nur der Sport im Vordergrund. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und dem Trainingspartner schult die Achtsamkeit im Umgang mit sich und anderen. Auch Konzentration und Koordinationsvermögen werden gefördert. Bei den neuen Einsteigerkursen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene zehn Wochen lang Kampfsportluft schnuppern.

Am Mo, 16.1. starten die Lehrstunden in Judo (ab fünf Jahre) und Budo-Fit für Erwachsene, Kyudo wird als Wochenendkurs (Sa+So, 18.+19.2.) angeboten, in Ju-Jutsu kann man während der Faschingsferienwoche einsteigen, Anfang März folgen Aikido, Karate, Kendo, Iaido und Gewaltprävention (ab acht Jahre). Spätentschlossene bekommen ab April noch einmal die Gelegenheit, Judo sowie Budo-Fit für Erwachsene kennenzulernen und dürfen das Dojo dafür auch erst einmal nur als Zuschauer betreten. -pat