Neue Räume für das Kunsthandwerk auf dem Alten Schlachthof

Mit dem Umbau der ehemaligen Großmarkthalle auf dem Alten Schlachthof stehen neue gewerblich nutzbare Atelierräume für das Kunsthandwerk zur Verfügung.

Das Gebäude wurde seit 2015 umgebaut und ergänzt mit seinem Angebot an werkstattbasierten Arbeitsplätzen die bereits bestehenden vielfältigen Nutzungen des Alten Schlachthofs. Die Großmarkthalle ist in drei Abschnitte unterteilt: Verkaufshalle, Kühlräume und historischer Altbau. In der ehemaligen Verkaufshalle wurde ein Raum-in-Raum-Konzept umgesetzt, mit dem zwölf abgeschlossene Arbeitseinheiten entstanden sind.

Die früheren Kühlräume blieben in ihrer bestehenden Raumaufteilung erhalten und bieten nun ebenfalls mehrere getrennte Arbeitsräume. Während die Modulräume in der Halle und in den Kühlräumen Werkstattcharakter haben, sind im Bereich des historischen Altbaus drei Räume von hochwertigerem Standard entstanden, die als Verkaufs- oder Galerieflächen, als Kombination von Produktions- und Präsentationsfläche bzw. als Büroräume genutzt werden können.

Das Atelierangebot richtet sich vorzugsweise an Kunsthandwerker sowie verwandte Branchen (z.B. Design und Kunst). Für die Raumeinheiten im Bereich des historischen Altbaus wird ebenfalls eine Vermietung im Bereich Kunsthandwerk oder eine ergänzende Nutzung angestrebt.

Vermieterin der Räume ist die Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG (KFE). Über die Raumvergabe entscheidet die KFE gemeinsam mit dem K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe und dem Kulturamt/Kulturbüro. Für Mietinteressenten wird es Anfang März einen gemeinsamen Besichtigungstermin geben. Interessenten nehmen Kontakt mit der KFE auf; die Ausschreibungsunterlagen stehen online. -ps