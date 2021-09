Neuer Glücksspielstaatsvertrag 2021

2012 haben 16 deutsche Bundesländer einen Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet, der die Einführung von Sportwetten in der Online-Casino-Welt vorsieht.

Hier erfahren Sie, mit welchen Unsicherheiten der deutsche Sportwetten-Markt konfrontiert ist.

Die Zukunft der Online-Slot-Anbieter

In diesem Jahr haben die Bundesländer einen neuen Glücksspielstaatsvertrag verabschiedet, der in erster Linie darauf abzielt, einen regulierten Markt zuzulassen und zu zertifizieren, anstatt einen großen Schwarzmarkt zu haben. Das gilt auch für Pokerspiele und Online-Slots, zu denen die meisten Spiele von Entwicklern wie NetEnt, Microgaming oder Big Time Gaming mit ihren bahnbrechenden Slot-Engines wie Megaways oder Megaquads gehören. Dank des neuen Glücksspielvertrags wurde das Verbot von Online-Casinos im Juli 2021 aufgehoben. Darüber hinaus wird der Vertrag die Registrierung und Lizenzierung von Online-Casino und Sportwettenanbietern ermöglichen. Trotz des neu vorgeschlagenen Wettmodells soll das staatliche Lotteriemonopol bestehen bleiben.

Regulierte Glücksspielprodukte

Sportwetten, Wetten auf Pferderennen, virtuelle Spielautomaten, Online-Poker und Tischspiele – das Bundesland Schleswig-Holstein reguliert ebenfalls Sportwetten, Pferdewetten, Poker, Casino und Bingo.

Die unterschiedlichen Anbietertypen

Lizenzen für Pferdewetten sind auf regionaler Ebene erhältlich. Ab dem 1.1.20 können private Anbieter Lizenzen für Sportwetten beantragen. Seit dem 1.7.21 können private Betreiber Lizenzen für den Betrieb von virtuellen Spielautomaten und Online-Poker beantragen. Online-Tischspiele (wie Roulette Online, Blackjack Online und Live Dealer Casino) sind landgestützten Casinos vorbehalten, von denen die meisten staatlich betrieben werden, obwohl die Bundesländer Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen der Europäischen Kommission im August 2021 ihre Absicht mitgeteilt haben, ein Ausschreibungsverfahren zur Vergabe von Lizenzen für den Betrieb solcher Spiele an private Betreiber durchzuführen.

Private Betreiber können in Schleswig-Holstein nach der bestehenden Regelung keine Spielbanklizenzen mehr erhalten, obwohl Schleswig-Holstein ein Gesetz verabschiedet hat, mit dem die bestehenden Lizenzen bis 2021 wieder in Kraft gesetzt werden, wobei der Betrieb in der Zwischenzeit fortgesetzt werden kann. Schleswig-Holstein hat auch eine Quasi-Konzessionsregelung für Sportwetten eingeführt, die als Übergangslösung gedacht ist.

Der aktuelle Stand

Der rechtliche Rahmen für die Regulierung des Glücksspiels in Deutschland war Gegenstand vieler Diskussionen und wurde von der Europäischen Kommission und interessierten Parteien/Ländern in Deutschland seit einigen Jahren stark kritisiert. Die Diskussionen über die Reform der bestehenden Gesetzgebung führten zur Verabschiedung des dritten Änderungsvertrags, der am 1.1.20 in Kraft trat.

Der dritte Änderungsvertrag hebt die Begrenzung der Anzahl der Sportwettenkonzessionen auf und führt ein Sportwetten-Konzessionsverfahren wieder ein. Im Juli 2021 trat der vierte Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, der neue Lizenzierungsmöglichkeiten für private Betreiber für Online-Poker und virtuelle Spielautomaten mit sich brachte (obwohl strenge Beschränkungen wie z.B. Einsatzlimits gelten).

Im Oktober 2020 wurde eine vorübergehende Duldungsregelung eingeführt, die es den Betreibern erlaubt, Online-Poker und Spielautomaten anzubieten, sofern sie die Anforderungen der Duldungsregelung und bestimmte Beschränkungen (wie z.B. Einsatzlimits) einhalten; es wird davon ausgegangen, dass die Duldungsregelung in Kraft bleibt, bis der Markt für virtuelle Spielautomaten und Online Poker vollständig eingeführt ist.

Mehr Spielerschutz

Darüber hinaus muss der Anbieter u.a. die Einhaltung der folgenden Bedingungen positiv nachweisen: Kein Zugang für Minderjährige zum Angebot durch geeignete technische Maßnahmen (Identifizierung und Authentifizierung, „KYC“); Kreditverbot: keine Kredite für Spieler und keine Werbung auf der Seite für Kredite von Dritten; keine schnelle Wiederholung des Spiels: technisch muss das Spiel so gestaltet sein, dass sich die Spielrunden nicht schnell wiederholen.

Hintergrund ist, dass dies nach Ansicht der Bundesländer sonst besondere Anreize zur Sucht schaffen würde; verschiedene Glücksspiele dürfen nur dann über dieselbe Internet-Domain angeboten werden, wenn für jede Glücksspielform ein eigenständiger und grafisch getrennter Bereich eingerichtet wird (Ausnahme: Sport- und Pferdewetten). Soziales Konzept: Veranstalter von Online-Glücksspielen müssen ein eigenes Sozialkonzept zum Jugend- und Spielerschutz entwickeln. In den Sozialkonzepten muss dargelegt werden, mit welchen Maßnahmen sozialschädliche Auswirkungen des Glücksspiels verhindert und wie diese behoben werden sollen.