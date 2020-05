Neuer Youtube-Kanal der Stadt Ettlingen

Ettlingen öffnet mit seinem neuen Youtube-Kanal die digitale Tür zu den momentan geschlossenen (Ausstellungs-)Räumen.

Fünf kommentierte Rundgänge stehen zum Start online: durch die archäologische Ausstellung im Kellergewölbe, zur Schlossgeschichte in den barocken Salons, zur Ausstellung „Sauber? Kulturgeschichte des Badens in Ettlingen“, zur Kunstausstellung „Karl Hofer – Lebenslinien“ sowie eine Künstlerführung durch die mittlerweile abgebaute Ausstellung „Hanspeter Münch – Lebensraum Farbe“. Derzeit in Vorbereitung sind Porträts aus der Sammlung mechanischer Musikinstrumente des Museums.

Der städtische Channel ist aber bei Weitem nicht das einzige Youtube-Angebot aus Ettlingen: Die Musikschule ist seit Mitte März mit der Reihe „Das kleine Konzert des Tages“ sehr erfolgreich mit kleinen privaten Hauskonzerten von Schülern und Lehrern der Musikschule auf einem eigenen Kanal vertreten, während die „Schlossfestspiele“ Teaser zu ihren Produktionen präsentieren. -pat