Neueröffnung: Bioweinbier

Als waschechter Pfälzer ist der gelernte Bierbrauer und Mälzer Gerwin Gries per se Wein- und Bierliebhaber.

Aus Überzeugung ernährt er sich von Bio-Lebensmitteln, seit vielen Jahren vegetarisch und mittlerweile fast nur noch vegan. Die besten Voraussetzungen, um nach über 25 erfolgreichen Jahren seine IT-Firma zu verkaufen und am Mi, 20.11. den Südstadt-Laden Bioweinbier zu eröffnen – das mutmaßlich erste Geschäft in Deutschland, in dem ausschließlich vegan hergestellte Bio-Weine, -sekte, -(craft)biere, -spirituosen (Gin und Wodka) und -limonaden verkauft werden.

Alle Artikel stammen aus Familienbetrieben und Manufakturen. Spezialität des Hauses: die 1,5-Liter-Bio-Wein-Magnumflaschen. Auch Geschenksets, Bio-Delikatessen und vegane Kochbücher sind zu haben. In Planung sind Bio-Wein- und -Bierproben mit veganen Flammkuchen sowie andere Veranstaltungen, z.B. Filmabende mit Bio-Wein und -Bierbegleitung oder ein veganes Weißbierfrühstück. -pat