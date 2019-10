Neueröffnung: Flowers by Thomas Seith @ Breuninger

Für seine Blumenkunst ist Meisterflorist und Interior Designer Thomas Seith seit 22 Jahren bekannt.

Jetzt hat Seith Flowers seine Premiumpartnerschaft mit Breuninger intensiviert und ist von der Karl- in die Kaiserstraße umgezogen, wo der neue Standort am Mi, 9.10. feierlich eröffnet wird. Hier bekommen die Kunden nun ihre qualitativ hochwertigen Blumensträuße „Made by Seith“, dazu Designer-Wohnaccessoires und Delikatessen. Mit Bianca Lantermann wurde außerdem eine neue Gesellschafterin bei Seith Flowers willkommen geheißen.

Der Showroom in der Weststadt liefert weiterhin Interior-Design-Anregungen für ein schöneres Zuhause: Nach Kundenvorstellung werden mit feinsten Stoffen und Wandverkleidungen, exklusiven Möbeln und Wohnaccessoires, Stilsicherheit und Farbgespür Akzente gesetzt; Thomas Seith und sein Team kreieren aber ebenso ganzheitliche und individuelle Raum- und Farbkonzepte und begleiten das Projekt bis zur Fertigstellung mit ihrer Expertise und ausgewählten Handwerkern. -pat