Neueröffnung: GLC Motorcycles

Wie man Geschäfte führt, weiß er als langjähriger Club-Verantwortlicher nur zu gut.

Nach seinem Rückzug aus dem Karlsruher Nightlife startet Engin Güllac jetzt wenige Meter vom Albtalbahnhof entfernt mit einer eigenen freien Werkstatt für Komplettumbauen, Einzelanfertigungen und Restaurationen durch: Der staatlich geprüfte Kfz-Techniker nimmt sich Cafe Racern, Scramblern und Bobbern an – von der Suche nach einem passenden Rahmen über Schweiß- und Sattlerarbeiten bis hin zum schlüsselfertigen Bike.

Auch Oldtimer-Fahrer wissen ihr Schätzchen bei GLC Motorcycles in besten Händen und falls ein Ersatzteil partout nicht mehr zu bekommen ist, fertigt Engin Güllac es kurzerhand selbst an. Alle Umbauten sind TÜV-konform; geprüft, repariert, inspiziert und gewartet wird vor Ort ebenso, ob Motorrad, Moped, Mofa oder Roller. Am Sa, 8.4. steigt ab 19 Uhr die große Werkstatt-Eröffnungsparty mit viel Bohei und Live-Funk-Metal von Mess Up Your DNA.-pat