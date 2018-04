Neueröffnung: HellersTea Bar

Das frisch sanierte Technische Rathaus bekommt einen heißen Neuzugang, wenn Florian Heller am Sa, 28.4. seine Tea Bar aufmacht.

Das Konzept hat sich mit Pop-up-Shops in Baden-Baden und Stuttgart bereits bewährt: Neben den klassischen Sorten von Black über Grün und Kräuter bis Flavored und Früchtetee werden Matchas und Chais aufgegossen. Der Großteil davon ist Bio, das gilt auch für den Kaffee. Abends kann man sich in der kompakten Bar auf einen Gin Tonic Green Tea Infused treffen, der ebenso als Longdrink serviert wird; außerdem sind Bier und Wein vorrätig.

Bei schönem Wetter lockt die Außenbestuhlung zu einem Eistee in der Sonne, dazu gibt’s Manufaktur-Backwaren wie Rührkuchen, Croissants, Rosinen- und Zimtschnecken, Florentiner, Macarons und Cake-Pops sowie herzhafte Belegte. Das komplette Food’n’Drink-Angebot gibt‘s auch to go, die Getränke ganz bewusst in Bechern aus recycelbaren Materialen. Und wer seinen HellersTea zuhause ziehen lassen möchte, kauft ihn abgepackt. -pat