Neueröffnung: Käse Völkle

Marktgänger mit einem Faible für Käsespezialitäten kennen Jens Völkle, der seit dem Frühjahr 2022 eigene Stände auf den Karlsruher Wochenmärkten betreibt.

Am Sa, 1.3. eröffnet er (sofern sich beim Aus- und Umbau nichts verzögert) in den ehemaligen Werderplatz-Räumen der Bäckerei Neff sein neues Käsefachgeschäft. Hier gibt wie an den Marktständen eine besondere Auswahl an internationalen Käsespezialitäten mit Schwerpunkt auf französischen Weichkäse aus Rohmilch von Kuh, Schaf und Ziege sowie Schweizer Bergkäse; darüber hinaus eine schöne Auswahl an verschiedenen Käsen aus Deutschland sowie ausgewählte Bio-Käse.

Dazu kommen Molkereiprodukten (z.B. hausgemachte saisonale Spezialitäten wie Kräuterbutter, Obazda und Aufstriche) sowie korrespondierende Produkte (z.B. Saucen, Chutneys, Käsegebäck und eine erlesene Auswahl an Backwaren von Handwerksbäckereien). Zubehör, etwa Raclette- und Fonduegeräte, sowie Käsemesser runden das Angebot ab.

Völkle, der viele Jahre einen Bio-Feinkostladen geleitet hat und als gelernter Koch großen Wert auf die Produktqualität legt, arbeitet mit einem Affineur aus Straßburg zusammen und bezieht viele Käse direkt von Bauernhöfen und Käsereien. Gut die Hälfte des Sortiments ist Bio oder Demeter, was auch bei den Backwaren erklärtes Ziel ist. Gesucht wird noch Verkaufspersonal. -pat