Neueröffnung: Lottis Traum

Nach fast 20 Jahren hat sich Andrea Jäger mit Beginn des Wonnemonats ihren Traum vom eigenen Café erfüllt.

Und dafür ihren auf die Studienzeit und Lebenskünstlerin Lotti Huber zurückgehenden Spitznamen reaktiviert. In heimeliger Atmosphäre, die an das ­Kachelofen-Wohnzimmer der Großeltern erinnert und mit dem aufgemöbelten originalen 50er/60er-Jahre-Interieur zugleich modernen Retrocharme versprüht, serviert die langjährig gastro­erfahrene Barista einen (auch im Shopschrank erhältlichen) Q Kaffee aus der Rancilio-Siebträgermaschine.

Den schnellen Espresso im Stehen gibt’s zum kleinen Preis, alternativ trinkt man Wollenhaupt-Tee zum selbstgebackenen Kuchen. Standard auf der saisonal wechselnden Speisekarte: der ebenso zum Mitnehmen gedachte Mittagssalat im Glas, am Wochenende und feiertags wird ausgiebig gefrühstückt (mit selbstgekochter Marmelade!) und statt freiem WLAN bekommt man in Lottis Traum herrlich altmodisch Lesestoff an die Hand. -pat