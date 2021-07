Neueröffnung: „Möhre ohne Mist“ Mörsch

Nach Läden in Kandel und Herxheim eröffnet der Pfälzer Bio-Bauer Bernd Kugelmann am Do, 1.7. nun auch in Rheinstetten einen „Möhre ohne Mist“-Hofladen.

Im Angebot sind regionale, saisonale und frische Bio-Produkte, zum großen Teil aus eigener, bio-veganer Produktion, frei von Antibiotikarückständen und Pestiziden. Unter dem Namen „Möhre ohne Mist“ betreibt Bernd Kugelmann schon zwei Hofläden in der Pfalz, beide mit Self-Service-Konzept, was die Kunden auch in Mörsch erwarten wird. Den Wocheneinkauf schnell und vor allem kontaktlos zu erledigen, ist hier ein klarer Vorteil, beruhend auf Vertrauen und Ehrlichkeit der Kunden. Der Hofladen in der Bachstraße wird täglich mit frischem Obst und Gemüse beliefert und kontrolliert. -rowa