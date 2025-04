Neueröffnung nach Umzug: El Corazón

Die als Karlsruher Genussmeile bekannte Südliche Waldstraße wird um ein Highlight für Feinschmecker und Spirituosenliebhaber reicher.

Nach elf Jahren in der Nördlichen Waldstr. 21 zieht Gaby Schwebe mit ihrem Feinkost- und Spirituosengeschäft El Corazón um und eröffnet am Fr, 11.4. ihre neuen Ladenräume in der Südlichen Waldstr. 95.

Mit dem Umzug vergrößert sich nicht nur der Standort, sondern auch die Möglichkeiten für vielfältige, regelmäßige Genuss-Events. El Corazón bleibt die Lieblingsadresse für handverlesene Delikatessen, hochwertige Spirituosen, ein umfangreiches Alkoholfreisortimemt, individuell zusammengestellte Präsentkörbe und Mitbringsel.

Highlight für Whiskyfreunde: Als Whiskykennerin und -genießerin geschätzt, verstärkt Gaby Schwebe ihr exklusives Sortiment aus überraschenden Geheimtipps und aktuellen limitierten Abfüllungen. Doch nicht nur Whiskyfans kommen auf ihre Kosten: Das breite Angebot an selektierten Spirituosen lässt kaum Wünsche offen und lädt dazu ein, Neues zu entdecken.

„Genuss ist mein Leben – und mein Leben ist Genuss. Deshalb will ich meinen Kunden nicht nur das Besondere bieten, sondern mit Leidenschaft und Frohsinn ein echtes Erlebnis rund um den Genuss schaffen“, so die Inhaberin. „Nach insgesamt fast 18 Waldstraßen-Jahren geht für mich ein Herzenswunsch in Erfüllung – zurück zum Ursprung in die Südliche Waldstraße, mit Vielfalt, Expertise und persönlicher Beratung.“

Zur Eröffnung (Fr+Sa, 11.+12.4.) lädt El Corazón alle Genussmenschen ein, die neuen Räume kennenzulernen – bei frühlingshafter Waldstraßen-Atmosphäre mit Lampions und mediterranem Flair. Und zum „Internationalen Lakritz-Tag“ (Sa) gibt es dänische Gourmet-Lakrids by Bülow zu verkosten. -pat