Neueröffnung: Pâtisserie Ludwig Take Away

Darauf haben nicht nur Karlsruhes Törtchenfreunde sehnsüchtig gewartet!

Beim Hauptbahnhof eröffnet die Pâtisserie Ludwig in unmittelbarer Nähe zu ihrer eigenen Backstube am Stadtgarten ihre Take-Away-Filiale. Im Gegensatz zum hervorragend frequentierten Café in der südlichen Waldstraße liegt der Fokus hier auf dem Thekenverkauf für alle, die auf die Schnelle Törtchen, Macarons oder anderes Gebäck benötigen. Nichtsdestotrotz gibt’s einen großen Stehtisch mit Blick auf den Zoo sowie weitere zehn Sitzplätze zum spontanen Vor-Ort-Genießen. Die ersten 50 Gäste erhalten am Eröffnungstag ein sweetes Goodie! -pat