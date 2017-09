Neueröffnung: Restaurant Sein

Auch wenn das „Sein“ Thorsten Benders erstes eigenes Restaurant ist, bezieht sich der Name des Mitte Juli eröffneten Olive-Nachfolgers nicht unbedingt auf die Besitzverhältnisse.

Vielmehr will der Karlsruher Koch, der u.a. lange in Basels Sternegastro arbeitete, damit das An- und Heimgekommensein ausdrücken, seine Einstellung in puncto Nachhaltigkeit und Kreativität, sein Lebensgefühl, aber auch das seiner Gäste: Casual Fine Dining auf Augenhöhe trotz gehobener Gastronomie, fein essen gehen ohne Zwang zum feinsten Zwirn.

Das zwei- bis viergängige Mittagsmenü wechselt wöchentlich, am Abend kann man ganz nach Gusto bis zu fünf Gänge genießen, donnerstags wird zusätzlich ein vergünstigtes Drei-Gang-Menü serviert. Wer sich an einem der wenigen Tische im klimatisierten Restaurant (oder davor) seinen Gaumen verwöhnen lassen möchte, sollte reservieren. -pat