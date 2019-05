Neueröffnung: Sasoú

Den grünen Sasoú-Truck kennt man von diversen Karlsruher Events wie der „Foodtruck Convention“, den „Schlosslichtspielen“ oder dem „Hoepfner Burgfest“.

Seit April hat die Salatbar in der Kaiserstraße/Ecke Kaiserpassage eine feste Destination. Sowohl Vegetarier und Veganer als auch Fleischesser werden hier fündig und auch wer’s glutenfrei hält, ist an der richtigen Adresse.

Da jeder Salat mit Gemüse frisch vom Händler erst nach der Bestellung angerichtet wird, können die Gäste Zutaten ganz individuell dazuordern bzw. weglassen oder sich ihren Lieblingssalat sogar komplett nach eigenem Gusto zusammenstellen.

Die zur Wahl stehenden Dressings sind hausgemacht, genau wie der Eistee und die Brownies und Cookies für den süßen Abschluss. Alle Salate gibt’s auch to go, ausschließlich in kompostierbaren Bio-Einweg-Verpackungen aus PLA. -pat