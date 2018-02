Neueröffnung: Sprungpark Remchingen

In Remchingen geht’s hoch hinaus!

Anfang Februar hat in der Karlsruhe-nahen Enzkreis-Gemeinde ein neuer Trampolinpark mit zehn Action-Bereichen eröffnet. „Free Jumper“ können auf 170 Quadratmetern nach Lust und Laune umherspringen; in der Würfelgrube des „Foam Jump“ landet man immer weich, ebenso wie nach Saltos, Schrauben und anderen „Airbag Jumps“. Das „Bungee Trampolin“ macht durch bis zu sieben Meter hohe Sprünge an zwei Gummiseilen das Gefühl der Schwerelosigkeit erlebbar und fördert wie „Bungee Running“ und der „Hindernis Parcours“ zudem Fitness und Körperkoordination.

Das geht auch ganz spielerisch: Bei „Wipe Out“ und dem „Gladiatoren Kampf“ mit seinen überdimensionierten Schaumstoffknüppeln gewinnt der Last Man Standing; „Dodge Ball“ ist dem Völkerball nicht unähnlich und für einen sehenswerten Slam Dunk muss man dank „Basketball Jump“ kein NBA-Hüne sein! -pat