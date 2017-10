Neueröffnung: Zapfkönig

„Ein neuer König ist in der Stadt“!

Mit diesem Satz kündigt sich eine Erlebnisgastronomie an, wie es sie in Karlsruhe noch nie gegeben hat. Der im ehemaligen Liebstöckel am Fr, 27.10. eröffnende Zapfkönig ist Bierstube, trendige Bar und Club zugleich – und lässt den Traum eines jeden Biertrinkers wahr werden: An elf Stationen können Gruppen von jeweils drei bis 20 Personen ihr Bier direkt am Tisch selbst ins Glas füllen! Der Verbrauch wird unmittelbar über ein Display angezeigt.

Weil er ein absoluter Herrscher ist, fließen beim Zapfkönig neben Pils, Weizen oder Hellem verschiedener Brauereien auch Kölsch, Craftbier und Longdrinks, während die Untertanen mit sattem Sound unterhalten werden – gespielt wird, was gefällt.

Und der König stellt ein: Wer ihm dienen möchte, bewirbt sich, Infos gibt’s auf www.facebook.com/zapfkoenig. Tischreservierungen werden via WhatsApp unter 01520/633 30 00 vorgenommen. Der Zapfkönig kann per E-Mail an reservierung@zapf-koenig.de außerdem für Firmenevents, Geburtstage, Junggesellenabschiede und andere Feierrunden angemietet werden. -pat