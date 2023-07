Neun Tipps für einen unterhaltsamen & entspannten Tag in Karlsruhe

Wer Karlsruhe besuchen möchte, um dort einen unterhaltsamen und entspannten Tag zu erleben, hat viele unterschiedliche Möglichkeiten.

Die Stadt birgt eine große Auswahl an Unternehmungen. Dabei spielt es auch wirklich keine Rolle, ob nun gerade die Sonne scheint, oder ob es eher regnet und kühl ist. Für jedes Wetter wird in Karlsruhe etwas für die BesucherInnen geboten.

Auch hinsichtlich der Verpflegung, Parkmöglichkeiten und Bezahloptionen ist die Stadt darauf ausgerichtet, einen flexiblen und erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen. Mittlerweile benötigt man nicht mal Bargeld in Karlsruhe, sondern kann nahezu überall bequem und schnell per Karte zahlen. Vorausgesetzt, die EC- oder Kreditkarte ist zur Hand, denn die Paysafecard und vergleichbare Karten werden aktuell noch nicht vor Ort akzeptiert.

Online sieht das natürlich anders aus, dort wird die Paysafecard weitläufig akzeptiert. Die sichere Benutzung der Paysafecard in deutschen Online Casinos sorgt dann dafür, dass man schnelle Einzahlungen vornehmen kann. Dabei fallen glücklicherweise auch keine Bearbeitungsgebühren an.

Auch bei anderen Anbietern oder in Onlineshops ist die Paysafecard ein Zahlungsmittel mit diversen Vorteilen. Doch die Menschen, die Zeit in Karlsruhe verbringen, interessieren sich zunächst einmal für tolle Sehenswürdigkeiten statt Zahlungsoptionen. Die folgenden Tipps zeigen, was man noch alles in dieser atemberaubenden Stadt erleben kann:

Karlsruher Schloss

Für einen absolut unvergesslichen Tag in Karlsruhe wird auf jeden Fall ein Besuch im Karlsruher Schloss sorgen. Hier kann man den weitläufigen Schlossgarten besuchen. Errichtet wurde das Karlsruher Schloss 1715. Es wurde als Residenz für den Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach errichtet. Für einen Zeitraum von 200 Jahren diente die barocke Anlage als Regierungssitz des badischen Herrscherhauses.

Jetzt aber beherbergt das Schloss das Badische Landesmuseum. Es lädt ein zu einem unvergesslichen Museumsrundgang und man kann darüber hinaus auch noch den Turm erklimmen. Oben angekommen, hat man eine unvergleichliche Aussicht über die Stadt. Darüber hinaus ist aber auch möglich, das wunderschöne Gelände mit der Schlossgartenbahn zu erkunden.

Zoologischer Stadtgarten

Wenn man in Karlsruhe den Zoologischen Stadtgarten besucht, trifft man hier auf eine absolute Besonderheit. Die Rede ist von der einzigartigen Verbindung von Stadtgarten und Zoo. Das Exotenhaus ist dabei ein absolutes Highlight, denn hier kann man eine unglaubliche Artenvielfalt tropischer Pflanzen und Tiere bestaunen.

Für Romantiker bietet sich eine gemütliche Gondolettafahrt über den Stadtgarten- und Schwanensee an, von wo aus man die tierischen Bewohner aus einer ganz anderen Perspektive beobachten kann. Der Stadtgarten selbst bietet dem Besucher aber auch den fantastischen Rosengarten sowie den Japangarten. Dieser ist dank seines roten Shintoschreins bereits von weitem zu sehen.

Zentrum für Kunst und Medien

Auch Kulturinteressierte kommen in der Fächerstadt voll auf ihre Kosten. Weltweit ist das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) eine der wichtigsten Kunstinstitutionen. Beheimatet ist das ZKM zusammen mit der Städtischen Galerie und der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in einer ehemaligen Munitionsfabrik.

Bewundern kann man hier neben der Produktion und Forschung wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen, zu finden im INKA-Kunstkalender. Hierbei kommt die Interaktivität nie zu kurz. Insgesamt ist die Dauerausstellung „ZKM Gameplay. The Next Level“ ein ganz besonderes Highlight.

Der Alte Schlachthof

Im Alten Schlachthof ist das kreative Herz der Stadt beheimatet. Der ehemalige Schlachthof hat seinen Betrieb bereits im Jahr 2006 eingestellt. Seither ist die Location ein beliebtes Ausflugsziel, denn dort entstand der Kreativpark. Hier findet man sowohl denkmalgeschützte Gemäuer als auch anspruchsvolle Neubauten.

Neben den vielen Kreativangeboten sorgen das Carls Wirtshaus, das Alina Café oder das Tostino fürs leibliche Wohl. Bis heute entwickelt sich der Alte Schlachthof ständig weiter. Während die Pforten tagsüber meistens verschlossen sind, pulsiert hier am Abend das Leben und der Alte Schlachthof wird zum Veranstaltungszentrum mit reichhaltiger Gastronomie.

Botanischer Garten

Der Botanische Garten ist eine wunderschöne grüne Oase. Insgesamt gibt es in Deutschland fast 90 Botanische Gärten. Die Residenzstadt beheimatet gleich zwei davon: Hier gibt es nicht nur den Botanischen Garten, sondern auch die staatliche gärtnerische Anlage am Rande des Schlossparks. In den wunderschön gestalteten Schauhäusern kann man zahlreiche Kakteen und die tropische Pflanzenwelt bestaunen.

Karlsruher Märkte

Echte Highlights bei einem Besuch in Karlsruhe sind die wunderschönen Wochenmärkte, die man hier bewundern kann. Ein solcher morgendlicher Bummel ist nicht nur entspannt, sondern auch die malerische Kulisse der Durlacher Altstadt sowie das historische Ambiente am Gutenbergplatz nehmen jeden Besucher in ihren Bann.

Geboten werden hier neben einem vielfältigen Angebot an frischem Obst und Gemüse, regionalen Käsespezialitäten oder warmen Backwaren viele weitere heimische Produkte. Karlsruhe hat aber nicht nur die Wochenmärkte zu bieten, sondern auch noch eine Vielzahl an Flohmärkten, die ebenfalls für viel tolle Eindrücke sorgen.

Wasserspaß in Karlsruhe

Ein Besuch im Europabad bietet eine Vielzahl von Plansch-Attraktionen. Dazu zählen ein Wasserfall, die Raketenrutsche „Aqua Rocket“, ein Wildwasserfluss, die Erlebnisrutsche „Green Viper“ und mit 170 Metern einer der längsten Reifenrutschen in Süddeutschland. Ein besonderes Highlight ist darüber hinaus die „Tarantula“: Diese Erlebnisrutsche ist mit Lichteffekten ausgestattete.

Doch auch der „Sky Surfer“ ist ein absolutes Highlight, denn hierbei handelt es sich um eine Stehrutsche im Inneren des Bades. Die Kinderlandschaft hat eine Wasserfläche von 1.600 Quadratmetern und einen Wildwasserfluss zum Austoben.

Wenn es um Entspannung und Erholung geht, dann ist der Entspannungsbereich mit Champagner, Whirlpool in der Goldgrotte, Wasserschleiern, Sprudelliegen, Dampfbad und eine Vielzahl an Innen- und Außensaunen sicher ganz genau das Richtige. Hier kann die eigene Batterie wieder aufgeladen werden.

Im Saunabereich, der tolle Saunen wie das karelische Saunadorf, das Schwyzhuus, die finnische Sauna, das Römerbad und viele weitere Saunen bietet, kann man viele Aufgüsse genießen. Exklusive Wellnessanwendungen werden im Europa Spa geboten. Hier kann man sich von tollen Massagen mit Aromaöl oder mit duftenden Kräutern verwöhnen lassen.

Durlach

Wer eine Vorliebe für wunderschöne Altstädte hat, der sollte es nicht verpassen, in Durlach ausgiebig durch die Altstadt zu schlendern. Hier erwartet den Besucher ein malerischer Marktplatz. Die historische Stadtmauer und der Schlossplatz sowie die vielen kleinen Gassen sind von einem unverwechselbaren und wunderschönen mittelalterlichen Flair geprägt.

Doch hier verzaubert nicht nur der historische Stadtkern den Besucher, es bietet sich auch noch eine unvergessliche Fahrt mit der Turmbergbahn auf den Karlsruher Hausberg an. Dort angekommen, kann man von der Aussichtsterrasse auf dem Turmberg einen traumhaft schönen Ausblick über Karlsruhe genießen. Gleichzeitig kann man seinen Blick auch noch über die Rheinebene und die Pfälzer Berge schweifen lassen.

Ein Abend am Ludwigsplatz

Der Ludwigsplatz lädt abends mit seinen zahlreichen Restaurants und Bars zum Verweilen und Erholen ein. Außerdem bieten die nahegelegene Postgalerie, die Kaiserstraße und die nahegelegenen Boutiquen einen abendlichen Shoppingbummel.