New Housing – Tiny House Festival 2023

Minimalismus und Ressourcensparen sind zwei Trümpfe der Nachhaltigkeit.

Einen Beitrag dazu liefern Tiny Houses und andere alternative Kleinwohnformen. Europas größtes Tiny-House-Festival präsentiert dazu 50 AusstellerInnen aus Deutschland, der Türkei und anderen Ländern sowie über 30 Häuser – von Tiny Houses on Wheels über Minihäuser mit zu ca. 50 Quadratmetern bis hin zu Tiny Houses in Modulbauweise, die sich einfach erweitern, aber auch wieder reduzieren lassen. Außerdem werden Themen wie Grundstückssuche und Finanzierung erörtert; Tiny-House-Besitzer können sich über Erweiterungs- und Optimierungsmöglichkeiten informieren und im Austausch mit Gleichgesinnten neue Ideen fürs Eigenheim sammeln.

Aussteller wie Tischler, Innenausstatter, Anbieter von Sanitäranlagen oder erneuerbarer Energiegewinnungssysteme sowie Vertriebspartner oder Vereine haben Gelegenheit, sich auf dem Communitytreffpunkt zu vernetzen. Wie lebt es sich in einem Tiny House? Wie funktionieren die sanitären Anlagen? Wie wird geheizt und was passiert bei Regen? Diese und viele weitere Fragen werden im Expertenforum (Aktionshalle) auch bei Fachvorträgen geklärt.

Highlight neben der von Mitgliedern der Freien Evangelischen Gemeinde Offenburg gebauten Tiny Church: Chris Klerner und Carolin Werner nehmen live zwei Folgen ihres Podcasts „Tinyon“ auf. Wie unterschiedlich Minihäuser und ihre Bewohner sind, kann man sich in der erstmals gezeigten Ausstellung des Kölner Fotografen Ludolf Dahmen anhand von 13 Porträtierten aus ganz Deutschland anschauen. Und noch stärker als in der Vergangenheit betont die „New Housing“ 2023 mit Foodtrucks und einem DJ ihren Festivalcharakter. -pat



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost 2 x 2 Tickets fürs Tiny-House-Festival. Teilnahme unterm Stichwort „New Housing“ per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de bis Fr, 23.6.