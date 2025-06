New Housing – Tiny House Festival 2025

Zum sechsten Mal trifft sich die Europas Community bei der „New Housing“, Europas größtem „Tiny House Festival“.

Das Leben auf kleinem Raum ist kein Trend mehr; der Minimalismus ist angekommen in der Gesellschaft. Viele Menschen reduzieren bewusst – aus Umweltaspekten, finanziellen Gründen oder einfach, um mit weniger Ballast durchs Leben zu gehen. Unter den mehr als 30 zu besichtigenden und begutachtenden Häuschen sind die immer beliebter werdenden, individuell auf Stil und Lebensphase anpassbaren Modulhäuser. Außerdem zeigen die Aussteller auch klassische Tiny Houses On Wheels, Unterkünfte in Holzständerbauweise, aus Aluminium, Mikroappartements oder Container. Dazu erwartet die Besucher alles, was zum Leben im Kleinsthaus dazugehört; neben praktischem Zubehör auch platzsparende Möbel, Toilettenlösungen und Inspirationen für den Garten.

Infos aus erster Hand gibt’s auf der „New Housing“ bei den „Tiny Talks“: Im Rahmen von 30-minütigen Impulsvorträgen teilen Bewohner Erfahrungsberichte, Hersteller präsentieren Zubehör und Banker erklären die Finanzierung. Im vergangenen Jahr zurückgekehrt und auch 2025 wieder im Angebot sind die Workshops. Und im Außenbereich der Messe erhalten ganz besondere Kleinsthäuser ihren Platz: Die Tiny Giants sind zwar immer noch tiny, im Vergleich zu denjenigen in den Messehallen aber etwas größere Raumwunder. Den Festivalcharakter der „New Hosuing“ unterstreichen zwischen Hängematten Foodtrucks, DJs und Livemusik im begrünten Atrium. -pat