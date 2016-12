Individuelle und unkonventionelle Mode sowie die aktuellsten Trends für Frauen jeden Alters bietet Claudia Ferch in ihrer

Fashion-Boutique No. 19 in der Kreuzstraße.

Der Schwerpunkt liegt auf skandinavischen Labels mit cleanen Schnitten der Marke Stig P und verspielteren Details von Sofie Schnoor. Dazu passend: die Taschen der Stuttgarter Marke Centseize oder der hochwertige Modeschmuck der dänischen Marke Pilgrim. Ebenso neu sind die Gürtel des Schweizer Labels Buckles&Belts, die in Italien in Handarbeit gefertigt werden und die es in vielen Farben und Breiten gibt. Jeder Gürtel wird im Laden auf die persönliche Länge angepasst. Bei einem Espresso oder Cappuccino ganz ohne Hektik fällt die Entscheidung zwischen den vielen femininen und zeitlosen Looks gleich viel leichter – und der Winter kann kommen – aber auch der Frühling! -wol