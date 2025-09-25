Nufam 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.09.2025

Nufam

In den vergangenen 15 Jahren hat sich die „Nufam“ zum wichtigen Treffpunkt der Nutzfahrzeugbranche entwickelt.

An vier Tagen zeigen gut 400 Aussteller in vier Hallen und dem runderneuerten 105.000 Quadratmeter großen Peter-Gross-Bau-Areal als Freigelände ein umfassendes Portfolio aus allen Gewichts- und Ausstattungsklassen – von der Lösung für die Letzte Meile über Transporter bis hin zu schweren Lkws, von hochwertigem Werkstattzubehör über Softwarelösungen bis hin zu Elektro- und Wasserstoffantrieben.

An zwei Tagen dreht sich alles um diese alternative Antriebsart, wenn erstmals im Rahmen der Nutzfahrzeugmesse die Sonderschau der „Allianz Wasserstoffmotor“ stattfindet. Besucher haben zudem die Möglichkeit, geführte Touren zu New Mobility und anderen Themen kostenfrei zu buchen. -pat

Do-So, 25.-28.9., 9-17 Uhr, Messe Karlsruhe, Rheinstetten
www.nufam.de

