An den Wochenenden 6. und 7. sowie 13. und 14.7. schaffen Studenten des Masterstudiengangs Kulturvermittlung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe (PHKA) im Stadtteil Oberreut mit ihrem mobilen Kunstkiosk einen neuen Ort der Begegnung.

Denn Cafés oder andere Begegnungsorte werden hier schmerzlich vermisst, wie die Studenten bei Gesprächen und Vor-Ort-Besuchen herausgefunden haben. Jeweils von 11 bis 18 Uhr (So, 14.7., 11-14.30 Uhr) bieten sie deshalb an zwei Sommerwochenenden auf dem Grünstreifen des Gemeindezentrums in der Bernhard-Lichtenberg-Str. 46-48 Snacks, Eis und Getränke, Yoga-Kurse, eine Open Stage sowie zahlreiche Kunstaktionen.

Wer möchte, kann hier Postkarten oder Oberreut-Merchandise wie Käppis und Beutel selbst gestalten und die Postkarten anschließend an Menschen in Oberreut versenden, um neue Kontakte zu knüpfen. Alle Angebote im Rahmen von „Oberreut Deluxe 2.0 Urlaubsedition“ sind kostenfrei.

Entwickelt haben die Studenten ihre Ideen für den mobilen Kunstkiosk im Rahmen des Seminars „Projektmanagement“ von Dr. Henrike Plegge; entstanden ist „Oberreut Deluxe 2.0 Urlaubsedition“ in Zusammenarbeit mit „Bunte Stadt“, einem Leitprojekt der Stadt Karlsruhe. Es handelt sich um eine Fortführung von „Oberreut Deluxe", einem Projekt, in dessen Rahmen das Kunstvermittlungskollektiv Fortda bereits 2021 und ’22 Kunstaktionen in Oberreut veranstaltet hatte. Vor Beginn von „Oberreut Deluxe 2.0 Urlaubsedition“ nehmen die PHKA-Studenten mit ihrem mobilen Kunstkiosk an einer Projektwoche der Anne-Frank-Schule teil. Gemeinsam mit den Studenten entwickeln die Schüler Umgestaltungsideen für ihren Schulhof in Oberreut. -ps/pat