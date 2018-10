Offerta 2018

Für neun Tage verwandeln sich die Karlsruher Messehallen bei der „Offerta“ in ein Einkaufsparadies mit über 830 Ausstellern und vielen Events für die ganze Familie.

Der Themenbereich „Freizeit & Mobilität“ (Halle 1) präsentiert Ausflugsziele und Freizeitaktivitäten in der Region sowie Auto- und Fahrradneuheiten samt E-Mobilität-Aktionsfläche und auch die Karlsruher Marketing und Event GmbH ist mit ihrem Mehrweg-„Fächer-Becher“ und der KA-Sympathiekampagne „Sieh mit dem Herzen“ vertreten; „Bauen & Informieren“ (Halle 2) richtet sich an alle, die (um)bauen oder ihr Zuhause renovieren; „Leben & Wohnen“ (Halle 3) umfasst auch Gesundheit und Mode; Haushalts- und Regioprodukte sowie Angebote für Frauen gibt es bei „Einkauf & Genuss“ in der dm-Arena, wo mit „Backen & Naschen“ (Sa+So, 27.+28.10.) sowie „Craftbier“ (Do-So, 1.-4.11.) außerdem erstmals zwei Sonderthemen im besonderen Fokus stehen. Und im „Winterland“ (Atrium) erwartet die Besucher neben Langlaufloipe, Eislaufbahn und den bewirteten Holzhütten ein Fatbike-Holzstamm-Parcours.

Spezielle Programmpunkte und Aktionen bieten die Thementage: Am „Familientag“ (Di, 30.10.) hat u.a. Günter Kastenfrosch vom „Tigerentenclub“ seinen großen Hauptbühnenauftritt und der „Freundinnentag“ (Mi, 31.10.) mit seinen Shoppingschnäppchen gipfelt in der Wahl von Miss und Mister Ba-Wü 2019 (17.30 Uhr). Neu: der musikalische „Kulturabend“ (Fr, 2.11., 17 Uhr), zum Auftakt mit Klassik. Und am Sa, 3.11. steigt das Finale des „Offerta Music Awards“, bei dem die Gewinner der drei Vorrunden (27./28.10./1.11., 16.30 Uhr) gegeneinander antreten; anschließend geht’s in der Aktionshalle nahtlos in die „Offerta Party“ mit der Coverband Soundaffair über. -pat