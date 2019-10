Offerta 2019

Die neuntägige „Einkaufs- und Erlebnismesse für die ganze Familie“ versorgt insbesondere Hobbyköche, Heimwerker und Genussmenschen.

Rund 840 Aussteller verteilen sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen aus den Themenbereichen „Freizeit & Mobilität“ (Halle 1), „Bauen & Informieren“ (Halle 2), „Leben & Wohnen“ (Halle 3) sowie „Einkauf & Genuss“ (dm-Arena) auf sämtliche Hallen und das Atrium.

Auf spezielle Angebote und Hauptbühnenprogrammpunkte freuen können sich die Besucher am „Freundinnentag“ (Do, 31.10.) sowie erstmals auch am „Tag der Regionen“ (Di, 29.10.) und dem „Hoepfner-Tag“ (Sa, 2.11.) mit seinem Blasmusikwettbewerb, bei dem fünf Musikvereine mit Film-Soundtracks gegeneinander antreten.

Täglich läuft die „Offerta Competition“ (16 Uhr): Acht Acts spielen bis zum Finale (Fr, 1.11.) in zwei Vorrunden um den „Offerta Music Award“ (Sa+So, 26.+27.10.) und bei „Offerta Dance Kids“ (28./29./30.10./3.11.) werden die besten Nachwuchstänzer zwischen fünf und 15 Jahren aus Hip-Hop, Ballett, Garde und Standard gesucht. -pat