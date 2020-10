Offerta 2020

„Das mit Abstand beste Einkaufserlebnis in der Region“ will die „Offerta“ auch in Corona-Zeiten bieten.

Seit 1.9. sind Messen in Ba-Wü wieder erlaubt und als erste Veranstaltung ihrer Art in der Technologieregion geht die langjährig beliebte Verbrauchermesse an den Start – womit sie für die Messe Karlsruhe als wegweisend gilt. Zum Restart wurde das Außengelände um mehr als 30.000 Quadratmeter und neue Attraktionen erweitert: „Offerta Fun“ lässt auf dem Riesenrad, in der Geisterbahn oder beim Autoscooter echtes Jahrmarktfeeling aufkommen! Im Bereich „E-Mobility“ können die aktuellsten E-Bike-Modelle probegefahren werden; etwas rasanter geht es in der „Motorwelt“ mit Kids-Quad-Parcours, Wheelie-Simulator und Motorrad-Stuntshow zu. Highlight: die „Tuning Days“ an den Wochenenden. Drinnen präsentieren in den Themenbereichen „Freizeit“, „Bauen“, „Lifestyle“ und „Markthalle“ rund 450 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen und beraten Hobbyköche wie Heimwerker fachkundig. Onlineformate machen die „Offerta“ auch virtuell zugänglich. Und im Atrium bietet der Biergarten von süß bis deftig alles für die kleine Messepause. Die Zahl der ausschließlich via Website erhältlichen Tageskarten ist auf je 12.000 Tickets limitiert. Dafür sind die Konditionen attraktiv wie selten: Erwachsene zahlen im Frühbuchertarif nur sechs Euro (normalerweise zehn), Kinder und Jugendliche besuchen die Einkaufs- und Erlebnismesse dieses Jahr kostenfrei! -pat