Offerta 2022

Die Einkaufs- und Erlebnismesse feiert ihr 50-Jähriges mit einem Jubiläumsprogramm.

In den vier „Offerta“-Hallen und dem Atrium der Messe präsentieren 550 AusstellerInnen auf rund 70.000 Quadratmetern neun Tage ihre Produkte und Dienstleistungen: In der Erlebniswelt Freizeit (Halle 1) treffen die Besucher auf alles, was sich bewegt – ob Auto, Fahrrad, Roller oder Scooter; ergänzend auch Reiseideen und Tourismusangebote. Eine Bühne, Sitzplätze und ein Café laden zum Verweilen ein.

In der Themenwelt Bauen (Halle 2) gibt’s fachkundige Beratung und einen breiten Querschnitt an Produkten rund ums Renovieren, Modernisieren, Sanieren und (Neu-)Bauen.Highlight: die Stände der Feuerwehr und Polizei.

Mode, Wohntrends, Wellness, Gesundheit und Beauty vereint die Erlebniswelt Lifestyle (Halle 3). Special Guest rund ums Café und Bühnenprogramm mit Musik, Modeschauen und Vorträgen zum Thema Gesundheit: die „Hochzeits- und Festtage“.

Auf den Geschmack kommt man in der Markthalle (dm-Arena) mit ihren diversen gastronomischen Angeboten: In der Erlebniswelt Genießen geben Kochprofis Inspirationen und Impulse für die heimische Küche oder den nächsten Restaurantbesuch; außerdem finden sich hier u.a. die neuesten Küchenhelfer sowie Haushaltsartikel. -pat