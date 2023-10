Offerta 2023

„Inspirieren, entdecken, testen und kaufen“ ist das Motto der „Offerta“, die auf rund 68.000 Quadratmetern Informationsangebote und Geschmackserlebnisse mit einem (musikalischen) Bühnenprogramm vereint.

Lila steht auf der „Einkaufs- und Erlebnismesse“ für den „Lifestyle“ (Halle 3) – ob neues Outfit, Möbel, Gesundheit oder Wellness. Grün ist die „Freizeit“ (Halle 1): Hier können BesucherInnen Ausflugsziele in der Region erkunden und die passende Bekleidung anprobieren. Außerdem dreht sich alles um Sport, Spiel und Mobilität. Zurück ist der Spiele-Event „Games For Families“: Auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal kann man Computer- und Konsolenspiele mit völlig neuen Steuerungsmöglichkeiten kennenlernen oder aber Gesellschaftsspiele sowie Hybridspielzeuge ausprobieren.

Orange ist das „Bauen“ (Halle 2): Wer renovieren, modernisieren oder neu bauen möchte, erhält fachkundige Beratung sowie einen breiten Querschnitt an Produkten und Marken zum Anfassen und Vergleichen. Dem Genießen ist auf der „Offerta“ das Rot vorbehalten: In der „Markthalle“ (dm-Arena) mit ihrer Genussmeile und gastronomischen Angeboten kommen alle auf den Geschmack; drumherum bieten (über-)regionale Aussteller ein vielfältiges Sortiment an Nahrungs- und Genussmitteln sowie Haushaltshelfern. Dazu gibt’s Kochshows und andere Vorführungen, Vorträge sowie Unterhaltungs- und Mitmachangebote.

Nach der „Kreativ Karlsruhe“ am ersten „Offerta“-Wochenende gibt es noch eine weitere Messe-in-der-Messe-Premiere: die „Beautytime“ (Sa+So, 4.+5.11.). Wellness, Kosmetik, Styling und Ernährung sind hier die Trendthemen. Wer noch mehr Input zu Entspannung, Sport und Schönheit haben möchte, kommt zur Beauty Stage, wo über zwei Tage hinweg Vorträge und Workshops laufen. -pat